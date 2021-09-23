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Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı Yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Ankara'da aracın arka tekerinin çıkması ile şaha kalktı.

ANKARA (İHA) - Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı

Yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANKARA - Ankara'da aracın arka tekerinin çıkması ile şaha kalktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kendi etrafında daireler çizerek bir başka araca çarparak durabildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki aracın arka sol tekeri fırladı. Araç şaha kalktıktan sonra kaportasının üzerine düştü. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kendi etrafında daireler çizen araç, son olarak park halindeki araca vurarak durabildi. Yerinden çıkan sol teker ise karşı şeride geçecekken orta kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası şok geçiren sürücüye çevre esnafı yardım etti. Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

"Sol teker yerinden çıktıktan sonra karşı şeride doğru gitti"

Kaza anına şahitlik eden bölge esnafı Serkan Karahan, "Kaza anında dükkanın önünde bulunuyordum. Araç hareket halindeyken sol tekeri koptu ve arka tarafı şaha kalktı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarparak durabildi. Sol teker yerinden çıktıktan sonra karşı şeride doğru gitti fakat kaldırıma çarparak yer değiştirdi. Can kaybının ve yaralının olmaması bizi sevindirdi" ifadelerine yer verdi.

"Araç içindeki eşyalar dışarı fırladı"

Olay anını başka bir açıdan gören Barış Odabaş, "Dükkanda otururken sesi duyduk ve dışarı çıktık. Seyir halindeyken, arka sol tekeri fırladı. Fırladıktan sonra araç ve teker ayrı yönlere gitti. Sonrasında park halindeki araca çarparak durabildi. Araç içindeki eşyalar dışarı fırladı. Park halindeki aracın sahibiyle kendi aralarında anlaştılar. Son olarak aracı çekici ile götürdüler" diye konuştu.

Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı

Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı

Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı

Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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