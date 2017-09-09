Seyir Halindeyken Plaka Sorgusu Yapan Polis Araçlarının Tanıtımı Yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü, üzerine yerleştirilen kameralar sayesinde seyir halindeyken plaka sorgusu yapabilen zırhlı araçların tanıtımını yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tanıtım törenine, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve il emniyet müdür yardımcıları ile emniyet müdürleri katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Yıldız, suçlularla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından sonuna kadar yaralanacaklarını söyledi.



Suçluların gençlerin geleceğini çalmalarına izin vermeyeceklerini belirten Yıldız, "Suçlularla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Amacımız kentimizin huzuru ve güvenliğini yükseltmek. Güvenlik olmazsa özgürlük alanlarını açamayız. Özgürlük alanlarını açamazsak refahı sağlayamayız. 7 gün 24 saat arkadaşlarımızla birlikte stratejik önemi olan Adana'nın daha huzurlu daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışıyoruz." diye konuştu.



Yıldız, suçlularla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından sonuna kadar yaralanacaklarını da sözlerine ekledi.