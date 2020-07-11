Seyir halindeyken önüne halı düşen motosiklet böyle savruldu
Seyir halindeyken önüne halı düşen motosiklet böyle savruldu Hatay'da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne halı düştü.
11.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:18
Seyir halindeyken önüne halı düşen motosiklet böyle savruldu
HATAY - Hatay'da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne halı düştü. Motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Hatay'da Antakya İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir eden motosikletin önüne çevrede ki Düzdiker Apartmanın balkonundan halı düştü. Motosiklet sürücüsü Cenk Mıdık bir anda dengesini kaybederek, motosiklette beraber olduğu arkadaşı Mehmet Mahlioğlu ile yola savruldu.
Binanın 4. Katından düştüğü belirlenen halı, Mıdık ve Mahlioğlu'nun yaraladı.
Bu anlar çevrede ki işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA