Seyir halinde lastiği patlayıp alev alan tır küle döndü

- Seyir halinde lastiği patlayıp alev alan tır küle döndü Antalya'da lastiğinin patlayarak alev alması sonucu çıkan yangında toprak katkı maddesi Leonardit yüklü tır alev alev yandı.

- Seyir halinde lastiği patlayıp alev alan tır küle döndü

ANTALYA - Antalya'da lastiğinin patlayarak alev alması sonucu çıkan yangında toprak katkı maddesi Leonardit yüklü tır alev alev yandı. Çorum'dan yüklediği Leonardit'i Gazipaşa'ya götürdüğünü söyleyen araç sürücüsü Hasan Akdanalı, rampaya geldiğinde lastiğin patlayarak yanmaya başladığını söyledi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle söndürülen tırda büyük çapta maddi hasar oluşurken 2 ay önce alınan ve ikinci seferine çıktığı öğrenildi.

Yangın bu sabah saatlerinde Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çorum'dan yüklediği toprak katkı maddesi Leonardit'i Gazipaşa'ya götürmekte olan Hasan Akdanalı'nın kullandığı 19 UF 999 plaka ve 19 US 999 dorse plakalı tır, Akseki-Manavgat D-695 karayolunda Ahmetler kavşağını geçtikten sonra lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı. Araç sürücüsü Hasan Akdanalı aracı yolun sağına çekerek indiğinde patlayan lastiğin alev aldığını görünce yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de müdahalesi yangının büyümesini engelleyemedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletmesine ait arazözlerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Rmpaya girerken lastik patladı

Çorum'dan Gazipaşa'ya Leonardit götürdüğünü belirten tır sürücüsü Hasan Akdanalı "Lastiğin patladığını ve duman çıktığını görünce hemen yolun sağına geçip araçtan indim. Yangın tüpüyle müdahalede bulundum. Ama yangın büyüdü. İtfaiye gelip söndürdü. Ama gördüğünüz gibi tır dorse hariç tamamen yandı" diye konuştu.

Tırın 2 ay önce alındığı, 2. Kez sefere çıktığı belirtilirken kaskosunun da olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan