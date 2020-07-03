Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi.
03.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:27
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Aşık Bekiroğlu'nun kullandığı 01 CAB 04 plakalı minibüs, Sarıçam ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kalp krizi geçirerek aracın kontrolünü kaybettiği belirlenen Bekiroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA