Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü

25.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:06

Karabük'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1001 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı. Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı bayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Güvenlik kamerasını yansıdı



Öte yandan yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinden poşetler bulunan bayanın yola düşmesi yer aldı. Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA