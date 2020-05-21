Seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon köprüye çarptı
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Seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon köprüye çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon köprüye çarptı.

Seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon köprüye çarptı
21.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:50

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse kamyondan ayrılarak yola düşerken, kamyon bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Bozüyük istikametine seyir halindeki İsmail K. yönetimindeki 16 VG 098 plakalı kamyonunun ilçe girişinde aniden dorsesi açılmaya başladı. Hızla yükselen ve sürücü İsmail K. tarafından fark edilmeyen dorse, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisi ile dorse kamyondan ayrılarak yola düşerken, kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonun arkasında seyir halinde olan araçların dorsenin yükseldiğini fark edip hız kesmeleri ve trafiği yavaşlatması olası bir facianın önlenmesini sağladı. Yaşanan kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, trafik ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemlerini aldı. Kaza sebebiyle çevre yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kamyon sürücüsü uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Kamyon ve kopan dorse çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, yolda gerekli temizlik işlemlerinin yapılmasının ardından çift şerit ulaşıma açıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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