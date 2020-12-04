Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti

Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti Sürücünün seyir halindeyken yaptığı hareket pahalıya patladı Sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırla seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntüleri sosyal...

Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti

Sürücünün seyir halindeyken yaptığı hareket pahalıya patladı

Sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırla seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve büyük tepki alan sürücünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

Geyve ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen B.S. isimli tır sürücüsü, araç sürerken müzik eşliğinde trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak dans ettiği videosunu sosyal medyada paylaşması üzerine büyük tepki topladı. Paylaşım üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücünün 'tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar' Sürücü belgesine el koydu. Sürücünün Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin sürdüğü öğrenilirken tepki toplayan videoda, sürücünün müzik eşliğinde dans etmesi, direksiyonu bırakması ve ayağa kalkarak dönmesi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA