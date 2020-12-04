Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti

04.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:33

Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti Sürücünün seyir halindeyken yaptığı hareket pahalıya patladı Sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırla seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntüleri sosyal...

Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti

Sürücünün seyir halindeyken yaptığı hareket pahalıya patladı

Sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırla seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve büyük tepki alan sürücünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

Geyve ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen B.S. isimli tır sürücüsü, araç sürerken müzik eşliğinde trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak dans ettiği videosunu sosyal medyada paylaşması üzerine büyük tepki topladı. Paylaşım üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücünün 'tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar' Sürücü belgesine el koydu. Sürücünün Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin sürdüğü öğrenilirken tepki toplayan videoda, sürücünün müzik eşliğinde dans etmesi, direksiyonu bırakması ve ayağa kalkarak dönmesi yer aldı.

Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti
Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti
Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti
Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti
Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

İlgili Haberler

Yardım kömürü taşıyan tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu
Yardım kömürü taşıyan tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu
Bursa'da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Bursa'da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans etti
Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Osman Kavala Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Başak Dizer Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Nacer Chadli
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tır sürücü seyir halindeyken müzik eşliğinde ölümle dans etti - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 21:44:18. #1.14#
title