Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı

20.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:13
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeyken kendini kötü hissedince yol kenarına otomobilini yanaştıran sürücü baygınlık geçirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeyken kendini kötü hissedince yol kenarına otomobilini yanaştıran sürücü baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen sürücü, sonrasında tekrar yoluna devam etti.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerindeki Belediye Meydanı önünde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü S.Y., hareket halindeyken kendini kötü hissetti. Otomobilini yol kenarına yanaştıran S.Y., fenalaşmasının ardından otomobilini durdurdu. Baygınlık geçiren S.Y.'yi görenler, sağlık ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle S.Y. kendine geldi. Durumu normale dönen S.Y., daha sonra yoluna devam etti.  


Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı
Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 19:16:48. #1.15#
title