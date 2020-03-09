Seyir halindeyken alev aldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Seyir halindeyken alev aldı - Haber
Bodrum, Muğla, Güncel

Seyir halindeyken alev aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:32
Seyir halindeyken alev aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.


Gümbet kavşağından geçen 48 TP 626 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Aracından duman çıktığını gören otomobil sürücüsü Suat Ozansoy aracını hemen yol kenarına çekerek aracı söndürmeye çalıştı. Motor kısmı alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.


Olay yerine Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araç büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Muhterem Nur Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Seyir halindeyken alev aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:44:09. #1.15#