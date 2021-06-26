Seyir halindeyken alev alan traktöre bağlı saman yüklü römorklar yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorklarda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorklarda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa-Çanakkale kara yolu Karacabey girişindeki Canbalı mevkisinde Hilmi Kırmızı'nın kullandığı 16 TK 749 plakalı traktör ve arkasındaki saman yüklü 3 römorkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler söndürüldü.

Olay sırasında traktörden atlayarak yaralanan sürücü, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söndürme çalışması sırasında yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı