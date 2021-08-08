Seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu

Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Üçağaç köyünde, Bülent Kaya yönetimindeki 23 BH 943 plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Keban Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi, dorsesinde ise hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı