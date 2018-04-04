Seyir Halindeyken Alev alan TIR'daki 125 Bin Liralık Malzeme Yandı
Gaziantep Nurdağı'nda hareket halindeyken alev alan kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 125 bin liralık malzeme kül oldu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hareket halindeyken alev alan kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 125 bin liralık malzeme kül oldu.
TIR'IN FREN BALATALARI AŞIRI ISININCA ALEV ALDI
Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yola çıkan M. K. yönetimindeki kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'ın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı.
ALEVLER 2.5 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü M. K., itfaiyeden yardım istedi. Sürücü, TIR'ı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı.
125 BİN LİRALIK MALZEMENİN TAMAMI YANDI
TIR'ın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.
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yük sigortalımıydı acaba .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Belge araba sürmüyor bu arkadaş rampa inmeyi bilmıyomuş buda faturasıCevap Yaz Yayından Kaldır