Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı

HATAY'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan tıbbi atık toplama kamyonu, kullanılmaz hale geldi.

HATAY'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan tıbbi atık toplama kamyonu, kullanılmaz hale geldi.

Antakya- ?İskenderun karayolunda Belen ilçe merkezi yönüne giden Büyükşehir Belediyesi'ne ait tıbbi atık toplama kamyonu, Kıcı mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ