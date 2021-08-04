Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı

Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan tıbbi atık toplama kamyonu, kullanılmaz hale geldi.

HATAY'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan tıbbi atık toplama kamyonu, kullanılmaz hale geldi.

Antakya- ?İskenderun karayolunda Belen ilçe merkezi yönüne giden Büyükşehir Belediyesi'ne ait tıbbi atık toplama kamyonu, Kıcı mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı
Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı
Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı
Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyir halindeyken alev alan tıbbi atık kamyonu yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:49:37. #1.16#

title