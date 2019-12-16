Seyir halindeyken alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü öldü
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Seyir halindeyken alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü öldü

Kırşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü yaşamını yitirdi.

16.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:36
Seyir halindeyken alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü öldü

'de seyir halindeyken alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Ayhan Öndeş yönetimindeki 66 KN 249 plakalı otomobilde, Kırşehir-Yozgat kara yolunun Keklik Ali mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yol kenarına çeken Öndeş, kısa sürede yayılan alevler nedeniyle otomobilden çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

112 Acil Servis ekibi, otomobilden Öndeş'in yanmış cesedini çıkardı.

Sürücünün cenazesi otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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