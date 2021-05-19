Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı
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Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

MUĞLA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Muğla-Antalya karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında, Menteşe ilçesinden Marmaris yönüne giden H.K. yönetimindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çekip park eden H.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.


Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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