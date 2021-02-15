Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

15.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:27
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

ANTALYA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı.

ANTALYA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı.

Kepez'de Akdeniz Sanayi Sitesi'nden şehir merkezine seyreden Mesut Cebeci idaresindeki 07 AOJ 831 plakalı otomobil, saat 14.30 sıralarında 75. Yıl Caddesi üzerine geldiğinde bagaj kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, hemen aracını yol kenarına çekip alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.Yanının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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