Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
10.09.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:16

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana geldi. İsmail Tanal yönetimindeki 07 NLG 85 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Tanal, otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Muharrem İnce Mesut Barzani
Magazin Cüneyt Arkın Deniz Akkaya Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Kocaeli
Şu an buradasınız: Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:21:16. #1.15#
title