Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

BURSA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
20.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:31

BURSA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. 

Dün, Bursa'dan İnegöl yönüne giden Mücahit Çevik (40) yönetimindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çeken Çevik, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda trafik, yeniden normale döndü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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