Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
22.10.2020 08:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:02
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 2. Cadde'de M.G. idaresindeki 14 AAG 196 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından belirlenemeyen nedenle alev çıkmaya başladı.
Alevleri gören sürücü, araçta bulunan kızını da alarak kendini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu