Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi

20.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:19
Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.

D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi.Ankara yönüne giden Sebahattin Şencan yönetimindeki 27 Y 9891 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Aracı emniyet şeridine çeken Şencan, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.


Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 16:20:35. #1.16#
title