Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.
D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi.Ankara yönüne giden Sebahattin Şencan yönetimindeki 27 Y 9891 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Aracı emniyet şeridine çeken Şencan, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI