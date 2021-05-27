Seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde öğleden sonra, Suriye uyruklu Mahmut Ali yönetimindeki 35 P 5928 plakalı kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Ali'nin yol kenarına park ettiği kamyoneti bir anda alevler sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik