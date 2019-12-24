Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü
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Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü.

24.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:23
Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü

'nın ilesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü.

Recep Özçelik idaresindeki 32 YB0 49 plakalı otomobilin, Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Alevlerin yükseldiği aracını durduran Özçelik, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü
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