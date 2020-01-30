Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:26
Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

'da yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde, ilçesinin Okurcular mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların araçtan tahliye edilmesinin ardından çevredekilerin de yardımıyla alevlere ilk müdahale yapıldı.

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yolcular başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi.

Yangının, otobüsün çay servis ünitesinden çıktığı belirlendi.

Otobüste çıkan yangını ve söndürme çalışmalarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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