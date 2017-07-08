Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı
Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.
Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Karadeniz turuna giden 20 PK 320 plakalı yolcu otobüsünde, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 5. kilometresinde motor kısmından kaynaklı yangın çıktı.
Yangın çıkar çıkmaz yolcuların dışarıya çıkarıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdehale ettiği yangında soğutma çalışmaları başladı.
Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak karayolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Yolcuların ise başka araçlarla gönderileceği belirtildi.