Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı (2)

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli'den Karadeniz turuna giden 20 PK 320 plakalı yolcu otobüsünde, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 5. kilometresinde motor kısmından kaynaklı yangın çıktı.



Yangın çıkar çıkmaz yolcuların dışarıya çıkarıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdehale ettiği yangında soğutma çalışmaları başladı.



Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak karayolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.



Yolcuların ise başka araçlarla gönderileceği belirtildi.