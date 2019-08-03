Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait İbrahim Baylan'ın kullandığı 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü, Manisa-Balıkesir kara yolu Gelenbe Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden ve otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye etti.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Yolcuların bir başka otobüsle seyahatlerine devam etmeleri sağlandı.

Yolculardan Rıdvan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda alevleri fark ettiklerini ve bunun üzerine araçtan indiklerini anlatarak, "İstanbul'a gidiyordum. Otobüste 15 kişi vardı. Büyük bir kazadan kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Valilik açıklaması

Manisa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Saat 19.30 sıralarında İzmir'den İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA