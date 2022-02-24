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DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

AA, Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki 21 M 0029 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yolcular hızla tahliye edilerek, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın söndürüldü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Yangın, Güncel, Haberler

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