Seyir halindeki yanan minibüste maddi hasar oluştu

29.08.2019 11:16

Lüleburgaz'da seyir halinde çıkan yangın nedeniyle bir minibüste maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Serhat Kalkandere idaresindeki 39 M 1922 plakalı yolcu minibüsü, seyir halinde Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Minibüsün motor kısmından çıkan alevleri fark eden Kalkandere, aracı durdurup durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA