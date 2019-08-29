Seyir halindeki yanan minibüste maddi hasar oluştu

Seyir halindeki yanan minibüste maddi hasar oluştu

Lüleburgaz'da seyir halinde çıkan yangın nedeniyle bir minibüste maddi hasar oluştu.

29.08.2019 11:16
Seyir halindeki yanan minibüste maddi hasar oluştu

Lüleburgaz'da seyir halinde çıkan yangın nedeniyle bir minibüste maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Serhat Kalkandere idaresindeki 39 M 1922 plakalı yolcu minibüsü, seyir halinde Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Minibüsün motor kısmından çıkan alevleri fark eden Kalkandere, aracı durdurup durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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