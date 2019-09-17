Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi

Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi

Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi -BURSA - İnegöl'e bağlı Kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde can verdi.

17.09.2019 03:07
Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi

Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi

-

BURSA - İnegöl'e bağlı Kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre kaza kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktörde seyreden Huriye F.isimli yaşlı kadın, bir anlık dalgınlık sonucu traktörden düşerek lastiğin altında kaldı. Kaza sonucu talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Kaza sonrasında kırsal mahalleye 112 Acil Servis Ekipleri ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Eşinin ölüm anına tanıklık eden Osman F. sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla alakalı tahkikatı devam ettiriyor.

Seyir halindeki traktörden düşen kadın can verdi, eşi sinir krizleri geçirdi
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.