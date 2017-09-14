Seyir Halindeki Tırın Lastiği Yanmadan Söndürüldü

Adana'da seyir halindeki tırın lastiği ısınan balatası nedeniyle yanmak üzereyken sürücüsü tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya yönetimindeki 45 RG 220 plakalı tırın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) merkez Sarıçam ilçesi civarında, balatalarından kıvılcım çıktığını gören başka bir sürücü aracın durmasını sağladı.



Tırı park ederek inen Kaya, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle balatalardaki kıvılcımlara müdahale etti.



Sürücü ardından yoluna devam etti.