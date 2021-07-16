SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
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SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, seyir halindeki tırın dorsesi yandı.

ADIYAMAN'da, seyir halindeki tırın dorsesi yandı.

Olay, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Adıyaman'a takstil fabrikaları için ürün taşıyan Mahmut Sarıkuş yönetimindeki 46 KM 989 plakalı tırın 46 NZ 241 plakalı dorsesi seyir halindeyken aniden alev aldı. Durumu fark eden Sarıkış, tırı park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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