Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
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Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Erciş karayolu üzerinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van-Erciş karayolu üzerinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine giden K.A. yönetimindeki 34 DG 0342 plakalı çekicinin 09 KB 358 plakalı dorsesinde seyir halindeyken aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın çıktığını fark eden sürücü K.A., tırı yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırarak uzaklaştırdı. Daha sonra durumu itfaiye ekiplerine haber vermesiyle Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden güçlükle söndürüldü. Dorse içerisinde bulunan kırtasiye malzemeleri yanarak kül oldu. - VAN

Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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