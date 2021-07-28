Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın çekicisi söndürüldü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın çekicisi söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde seyir halindeki Tırın boş olan çekicisi bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. E.Ö. idaresindeki 41 LF 026 plakalı tır seyir halindeyken çekicisi bir anda alev aldı. Durumu fark eden diğer sürücülerin uyarısı ile aracını hemen sağa çekerek tırı çekiciden ayırarak güvenli bir bölgeye aldı. Bu esnada itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine çok sayıda ekip olay yerine geldi. Yanan çekiciye köpüklü suyla müdahale eden ekipler önce yangını kontrol altına aldılar sonrada soğutma işlemleri yaptılar.

Meydana gelen olayda çekicide maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı