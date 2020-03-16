Seyir halindeki tırda yangın
Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
16.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:41
Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Aksaray'a gübre taşıyan İsmet Koyuncu idaresindeki 07 YIV 01 plakalı tır, Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında tırda hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA