Seyir halindeki tırda yangın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Seyir halindeki tırda yangın - Haber
Antalya, Aksaray, Akseki, Güncel

Seyir halindeki tırda yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

16.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:41
Seyir halindeki tırda yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Aksaray'a gübre taşıyan İsmet Koyuncu idaresindeki 07 YIV 01 plakalı tır, Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında tırda hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.

Seyir halindeki tırda yangın

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Seyir halindeki tırda yangın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Haber
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var Haber
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Berkay Şahin Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Futbol Almanya
Şu an buradasınız: Seyir halindeki tırda yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 21:00:25. #1.15#