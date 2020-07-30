Seyir halindeki tırda samanlar tutuştu Seyir halindeki tırda samanlar tutuştu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki bir tırın dorsesindeki samanlar tutuştu.

Seyir halindeki tırda samanlar tutuştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki bir tırın dorsesindeki samanlar tutuştu.

Edinilen bilgiye göre; Çanakale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırlari içerisindeki Altınova mahallesinde yolda seyreden saman yüklü bir tır alevler arasında kaldı.

45 AHH 296 plajalı aracın sürücüsü dikiz aynasından dorsedeki samanların tutuştuğunu fark edince yerleşim yerinden uzakta yolun kenarında durdu. Hemen tırın çekicisini dorsesinden ayırdı ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükiehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ile yangına müdahale etti.

Tırın kasasında maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri saatlerce samnalra arasındaki alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Tırın şoförü Ertan Akçalı yurt dışında Edirne'ye geldiğini, Edirne'den de yüklediği samanı İzmir'in Bayıdnır ilçesine götürürken bu durumla karşılaştığını anlatarak, "Kazan Sitesi mevkiinde aracımın kasasından dumanlar ve alevler yükseldiğini fark ettim. Oradaki evlere zarar vermemek için biraz daha ilerledim ve yol kenarına çektim. İtfaiyeye haber verdim" dedi.

Kaynak: İHA