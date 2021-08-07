Seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Abdulvahap K, idaresindeki 27 L 0230 plakalı soda şişesi yüklü tırın, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halindeyken lastikleri yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan tırda maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen alev alan tırın sadece dorse kısmında oluşan hasarla yangın atlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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