Seyir halindeki tır yandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiğinin patlaması sonucu araçta yangın çıktı.
25.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:38
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiğinin patlaması sonucu araçta yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre Taşköprü'den Hanönü istikametine gitmekte olan Kenan Uslu yönetimindeki 37 AAF 549 plakalı tırn dorsesindeki lastiği patlaması sonucu araçta yangın çıktı.
Dorseyi saran yangına Hanönü Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen araç trafik ekipleri tarafından çekildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA