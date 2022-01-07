SEYİR HALİNDEKİ TIR'IN LASTİKLERİ YANDI

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da mebran yüklü TIR'ın lastikleri yandı.

Sivas'tan Erzurum istikametine giden Burhan Şahin idaresindeki 34 ESE 200 plakalı membran yüklü TIR'ın balatalarının aşırı ısınması sebebiyle lastikleri bir anda alev aldı. Erzincan şehirlerarası yolcu terminalının yakınlarında seyir halindeyken lastiklerden yükselen alevi gören sürücü Burhan Şahin, itfaiye ve polisten yardım istedi. Yol kenarında müsait bir alana park edilen TIR'ın lastiklerindeki yangına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Lastiklerdeki yangın söndürülen TIR'da maddi hasar meydana geldi.