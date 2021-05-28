Seyir halindeki tır dorsesinden yola düşen sac rulonun çarptığı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı
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Seyir halindeki tır dorsesinden yola düşen sac rulonun çarptığı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

Seyir halindeki tır dorsesinden yola düşen sac rulonun çarptığı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinden düşen sac rulonun çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinden düşen sac rulonun çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

Gazi Akyüz idaresindeki 67 SN 219 plakalı tırda yüklü 5 ton ağırlığında olduğu belirtilen çelik sac rulolardan biri bağlı olduğu halattan kurtularak Çiçekpınar mevkisinde yola düştü.

Sac rulo yolun karşı şeridine geçerek Hüsniye Ezengin yönetiminde 34 CNB 305 plakalı otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ezengin aracın ön kısmını ezen rulo ile yoldan çıktı.

Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ezengin, araçta bulunan çocukları Sudem (16) ve Salih Ezengin ile henüz ismi öğrenilemeyen diğer kişi olay yerine gelen ekiplerce çıkarıldı.

Ağır yaralandıkları belirtilen yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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