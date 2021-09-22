Seyir halindeki tır alev topuna döndü

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alev topuna dönen tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan uluslararası bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldiğini gören şoför aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle tırın ön kısmı alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun mücadelesi halen devam ediyor.

Yangın nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu araç trafiğine kapandı. - ÇORUM

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