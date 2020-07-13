Seyir halindeki TIR, alev alev yandı İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR, çıkan yangında alev topuna döndü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR, çıkan yangında alev topuna döndü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bornova'dan Kemalpaşa yönüne giden Harun T.'nin kullandığı 26 BK 087 plakalı TIR, saat 12.00 sıralarında Belkahve Geçidi'ne geldiği sırada motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden Harun T., TIR'ı emniyet şeridine çekip, indi ardından da itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen TIR'a su sıkarak müdahale etti. Dorsesi boş olan ve Kemalpaşa'dan mal yüklemeye gittiği belirtilen TIR'daki alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi. Bu anlar da çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin sardığı TIR'dan patlama seslerinin geldiği duyuldu. Polis ve itfaiye ekipleri TIR'daki yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA