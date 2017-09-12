Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgilere göre olay, Van-Başkale karayolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Hasan Arslan yönetimindeki pamuk yüklü 33 EEP 92 plakalı tırın dorsesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, durumu fark eden sürücü ise hemen aracı yolun kenarına park edip itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN