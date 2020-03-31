Seyir halindeki TIR alev aldı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cam yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, diğer sürücüler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürühdü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cam yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, diğer sürücüler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürühdü.

Olay, D-400 karayolunun Manavgat- Akseki köprülü kavşağında meydana geldi. Ömer Çalışkan, kullandığı 42 S 7703 plakalı TIR'ın dorsesinden duman çıktığını fark edince aracı durdurup, uzaklaştı. Yangın çıkan TIR'a ilk müdahale, yoldan geçen hazır beton kamyonunun sürücüsü tarafından hortumla su sıkılarak yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri sündürüp, soğutma çalışması yaptı.TIR sürücüsü, Ankara'dan yüklediği camları Alanya'ya götürdüğü sırada lastiğinin patladığını ve daha sonra duman çıkmaya başladığını söyledi.

Kaynak: DHA