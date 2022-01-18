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Seyir halindeki ticari araç alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden Gaziantep'e gitmekte olan hafif ticari araç aniden alev aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden Gaziantep'e gitmekte olan hafif ticari araç aniden alev aldı. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçtakiler yangını yara almadan atlattı.

Yangın, Birecik - Nizip karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Birecik'ten Gaziantep'te hastaneye gitmek için yola çıkan 33 BEH 02 plakalı Ford marka aracın motor kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark ederek aracı sağa çeken sürücü M.Ç., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsü ile trafik polisleri yaptı. Olay yerine Nizip'ten gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etse de aracı kül olmaktan kurtaramadı. Aracı kısa sürede saran alevler aracı küle çevirdi. Araçta seyahat eden kişilerin yangından etkilenmemesi sevindirirken araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

(Hanifi Güzel/ İHA)

Seyir halindeki ticari araç alev aldı

Seyir halindeki ticari araç alev aldı

Seyir halindeki ticari araç alev aldı

Seyir halindeki ticari araç alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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