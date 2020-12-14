Seyir halindeki sürücüye inek şoku
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Seyir halindeki sürücüye inek şoku

14.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:07

Seyir halindeki sürücüye inek şoku kamerada İnek ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi.

Seyir halindeki sürücüye inek şoku kamerada

İnek ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin karşısına bir anda inek çıkıyor. Kendisine doğru gelen hayvana çarpmak istemeyen sürücü yavaşlayarak durmak istediği sırada üzerine doğru koşan inek ile çarpışıyor. Sürücünün manevra yapmaya çalışması ise boşa çıkıyor. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamışçasına geri dönüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise başlangıçta ürkmelerine rağmen sıradan bir durum gibi karşılamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, araçta ufak çaplı hasar meydana gelirken, ineğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeki sürücüye inek şoku
Seyir halindeki sürücüye inek şoku
Seyir halindeki sürücüye inek şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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