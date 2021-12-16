Seyir halindeki servis aracı yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi.
TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kırklarsırtı Mahallesi İncirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Murat Çayır yönetimindeki 33 S 5416 plakalı servis seyir halindeyken ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden şoför, aracını durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. - MERSİN
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