Seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı Seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tırın alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tırın alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Birecik yolunun Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Ramazan A. yönetimindeki 63 NB 374 plakalı saman yüklü tır, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alev alan tır ve içerisindeki saman balyaları, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayda yaralanan tır sürücüsü Ramazan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA