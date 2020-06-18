Seyir halindeki saman yüklü kamyonet alev aldı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonet aniden alev aldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonet aniden alev aldı. Samanlar yanarak küle dönerken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kula-Selendi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi'ye seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 E 3751 plakalı açık kasa kamyonet İzmir-Ankara D300 karayolundan Kula-Selendi yoluna döndükten sonra bir anda yanmaya başladı. Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kula ve Selendi'ye bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Henüz sebebi belli olmayan yangında, kamyonet kasasındaki samanlar yanarak küle dönerken, yangın dolayısıyla kamyonette de maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın esnasında yolda geçen bir vatandaş, cep telefonu ile yangını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde açık kasa kamyonet üzerindeki samanların cayır cayır yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi görünüyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA