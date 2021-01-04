Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi

Küçükçekmece'de üzerinde kimse olmayan seyir halindeki at arabası trafiği engelledi, bazı araçlar zarar gördü.

Küçükçekmece'de üzerinde kimse olmayan seyir halindeki at arabası trafiği engelledi, bazı araçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda arkasındaki arabaya bağlı halde koşan at trafiği birbirine kattı.

Kontrolsüz şekilde caddede seyreden at arabası, bazı araçlara çarparak maddi hasara yol açtı.

Atın trafikteki o anları, aracında seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş