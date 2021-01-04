Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
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Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi

04.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:32

Küçükçekmece'de üzerinde kimse olmayan seyir halindeki at arabası trafiği engelledi, bazı araçlar zarar gördü.

Küçükçekmece'de üzerinde kimse olmayan seyir halindeki at arabası trafiği engelledi, bazı araçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda arkasındaki arabaya bağlı halde koşan at trafiği birbirine kattı.

Kontrolsüz şekilde caddede seyreden at arabası, bazı araçlara çarparak maddi hasara yol açtı.

Atın trafikteki o anları, aracında seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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